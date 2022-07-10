Роскомнадзор ограничил доступ к сайту германской газеты Die Welt в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту германской ежедневной газеты Die Welt в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Доступ к сайту ограничили в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Роскомнадзор ограничил доступ по требованию Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту государственной телерадиокомпании Финляндии Yle. Данное решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

До этого ведомство ограничило доступ к сайту британского брокера Interactive Brokers.

