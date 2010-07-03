США смягчили ограничения на торговлю с Huawei

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Администрация президента США смягчила ограничения на торговлю американских компаний с китайской Huawei. Об этом сообщает японская газета Financial Times.

Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон предоставит компаниям лицензии на продажу своей продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования только в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Однако от сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Тем не менее руководство Huawei заверило клиентов компании, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.

