Трамп назвал способ решить вопрос с Huawei

Дональд Трамп предполагает, что ситуация с китайской компанией Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено. Об этом сообщает ТАСС.
"Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei возможно будет включена в некоей форме или в некоторой части сделки", – заявил он. При этом президент США отметил, что с точки зрения безопасности, они считают компанию опасной.
16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.
Однако от сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.
Тем не менее руководство Huawei заверило клиентов компании, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.
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