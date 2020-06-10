Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров из ОС

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В компании Microsoft признали проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows. Подобный баг возник на Windows 10 в сборках 1903 или более ранних версиях, сообщает издание BleepinComputer.

Сообщалось, что в случае подключении принтера через USB при дальнейшем выключении компьютера и освобождении разъема от провода в момент следующей активации системы оборудование перестает определяться.

Пользователи заявляли, что подобная ошибка приводит к удалению принтеров из настроек после повторного включения компьютера.

Для устранения проблемы в Microsoft посоветовали извлечь USB-разъем принтера, выключить компьютер, после чего включить офисную технику и запустить Windows. Полноценно же исправить баг в Microsoft пообещали в следующих обновлениях.

Ранее сообщалось, что Microsoft выпустила обновленную версию Windows 10. В ней была снижена нагрузка на диски и процессор, а также были исправлены проблемы с производительностью поиска.