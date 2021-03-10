Руководство Twitter отреагировало на меры Роскомнадзора

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Компания Twitter выразила озабоченность в связи с попытками ограничить "общественную дискуссию" в интернете, передает агентство Associated Press.

"Мы по-прежнему выступаем в защиту открытого интернета по всему миру и глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете", – заявили в компании.

Представители социальной сети при этом подчеркнули, что никогда не разрешали использовать Twitter для распространения информации о любых противоправных действиях.

Ранее Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. Уточнялось, что замедление трафика затрагивает передачу фото- и видеоконтента.

В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента.

