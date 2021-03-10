"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Ростелеком" восстановила работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации.

"В 14:45 работоспособность сети восстановлена", – говорится в заявлении компании. По информации "Ростелекома", сайты государственных органов сейчас уже доступны пользователям.

В дальнейшем причины технического сбоя изучат, чтобы ситуация не повторилась, уточнили в пресс-службе.

Ранее у 94% клиентов компании были неполадки в работе интернета, еще 2% жаловались на сбои в работе ТВ. Про сбой всех сервисов сообщали еще 2% пользователей.

В прошлый раз про крупный сбой в работе "Ростелекома" сообщалось 15 декабря. Тогда чаще всего у пользователей возникали проблемы с подключением к Сети.