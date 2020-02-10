Пользователи сообщили о сбое в работе ICQ

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Сбой произошел в работе мессенджера ICQ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что пользователи испытывают трудности при отправке сообщений через десктоп-версию и мобильное приложение. В настоящее время работа мессенджера восстановлена.

В конце января в работе видеохостинга YouTube были зафиксированы сбои. Сбой затронул пользователей из США, Японии, Европы и Южной Америки.

Больше всего пользователей (48%) сообщали о сбоях в работе сайта. Также проблемы наблюдались при просмотре видео и при входе в личный аккаунт.

