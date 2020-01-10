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Технологии

17:44

Названы самые популярные места в новогодние праздники у абонентов Tele2

технологии город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новогоднюю ночь столичные клиенты мобильного оператора Tele2 скачали более 1 Пб данных, увеличив показатель прошлого года на 50%. Потребление интернет-трафика в Московском регионе за новогодние каникулы превысило 16 Пб (11 Пб в прошлом году).

В Tele2 также проанализировали активность абонентов в период праздников и составили рейтинг самых посещаемых мест в Москве. Наиболее популярной локацией среди клиентов оказался Парк Горького. Здесь в праздники потребление трафика увеличилось в семь раз по сравнению с обычным днем. Лидерство Парка Горького в рейтинге обусловлено в том числе и тем, что клиенты Tele2 получают скидку при покупке билетов на каток.

В пятерку самых популярных мест попали улицы Тверская, Арбат, Красная площадь и район Китай-города. При этом Тверская поднялась в рейтинге сразу на 2 строчки по сравнению с прошлым годом. Взрывной рост трафика в предпраздничный период был зафиксирован в торговых центрах столицы. В музеях и кинотеатрах объем передачи данных оказался значительно ниже.

На распределение трафика повлияли и климатические условия. Теплый декабрь изменил досуг москвичей – потребление дата-услуг на открытых площадках превышает количество трафика в культурных центрах в 5 раз.

В новогоднюю ночь столичные абоненты совершили более 15 миллионов исходящих вызовов. Их общая продолжительность составила 32,3 миллиона минут. По сравнению с прошлым годом число звонков увеличилось на 26%. За праздники клиенты Tele2 в Московском регионе проговорили более 400 миллионов минут.

"В 2019 году мы продолжили проведение масштабных технических работ в регионе, расширив зону покрытия и увеличив емкость сети в Москве и области. Благодаря заблаговременной оптимизации сетевой инфраструктуры наши абоненты получили качественный и стабильный сервис в период праздников. В этом году увеличение количества 4G устройств вызвало взрывной рост LTE трафика в московской сети", – заключил технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин.

Ранее в Tele2 проанализировали активность абонентов в приложении Tele2 TV с сентября по ноябрь 2019 года и узнали, какие фильмы и сериалы москвичи смотрели чаще всего. Первое место занимает военная драма "Балканский рубеж". На втором месте рейтинга оказалась лента "Зеленая книга". Замыкает тройку лидеров фильм "Братство".

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