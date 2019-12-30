Названы самые популярные фильмы и сериалы у абонентов Tele2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов в приложении Tele2 TV с сентября по ноябрь текущего года и узнал, какие фильмы и сериалы москвичи смотрели чаще всего.
Первое место занимает военная драма "Балканский рубеж". На втором месте рейтинга оказалась лента "Зеленая книга". Замыкает тройку лидеров фильм "Братство". В пятерку наиболее популярных картин также вошли "Снегоуборщик" и фантастическая история "Эбигейл". Первое место в рейтинге сериалов заняла "Игра престолов". Популярный в российском прокате "Чернобыль" уступил второе место отечественной драме "В клетке".
Также Tele2 проанализировала работу приложения Tele2 TV. Этой осенью больше половины пользователей приложения использовали его для просмотра фильмов и сериалов. Год назад абоненты отдавали предпочтение ТВ-каналам.
Tele2 TV предоставляет в подарок каждому абоненту 20 ТВ-каналов, которые можно смотреть без подключения подписки. При этом во время просмотров фильмов и каналов в приложении трафик, включенный в тариф, не расходуется. Абоненты Tele2 могут смотреть часовые фильмы в любой локации – по уровню доступности сети в столичном регионе оператор приблизился к 100%.
Кроме того, перед новогодними праздниками абоненты могут получить подарки в приложении. Клиенты Tele2 могут выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV. Воспользоваться предложением оператора могут все абоненты с тарифами для физических лиц с 4 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.
"В преддверии Нового года принято дарить подарки. Мы видим, что год к году среди наших абонентов растет популярность онлайн-кинотеатров. Tele2 заботится о каждом своем клиенте и предлагает в канун праздника особые привилегии на пользование наиболее актуальными сервисами", – отметил коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов.
Ранее сообщалось, что Tele2 предлагает своим абонентам в 2020 году посмотреть все фильмы в сети кинотеатров "КАРО". В течение всего года жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут приобрести билеты на фильмы со скидкой в 20%.
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