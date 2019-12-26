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Общество

16:57

Москвичи смогут посетить кинотеатры со скидкой

общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильный оператор Tele2 предлагает своим абонентам в 2020 году посмотреть все фильмы в сети кинотеатров "КАРО". В течение всего года жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут приобрести билеты на фильмы со скидкой в 20%.

Отмечается, что Tele2 поддерживает концепцию кинотеатров нового поколения и предлагает клиентам самые комфортные условия организации досуга. Для того чтобы принять участие в акции, абоненту необходимо набрать USSD-команду *946#.

На телефон клиента придет сообщение с кодом, который можно использовать при покупке билетов в кассе кинотеатра или специальных билетных терминалах. Кроме того, промокод доступен в приложении "Мой Tele2" в программе лояльности "Больше". Скидка будет действовать в течение недели после ее активации. За один месяц каждый абонент может получить четыре промокода.

Как отметил коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов, партнерство с "КАРО" позволяет расширить линейку предложений и сделать жизнь каждого абонента комфортнее.

"По итогам "Понедельников Tele2", где нам уже удалось посотрудничать с "КАРО", мы получили большой отклик клиентов и понимаем, что это одно из самых успешных наших нетелекомовских предложений. Сегодня мы предлагаем скидку на билеты в "КАРО", благодаря чему наши абоненты не пропустят ни одной киноновинки", – отметил Антон Кондратов.

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