В России состоялся релиз игры про освобождение Павла Дурова

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В России вышла видеоигра про освобождение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова из тюрьмы во Франции Free Durov от студии Raskumar Team. Игра в жанре "хоррор" доступна для покупки на одной из игровых площадок.

Как указано на странице проекта, игроку предстоит взять на себя роль Дурова, заключенного в парижской тюрьме. Во время прохождения главный герой столкнется с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также будет делать приседания, решать дилемму двух стульев и другое. Цель игры – сбежать из тюрьмы, защитив ключи шифрования. Игра "пропитана" юмором, самоиронией и большим количеством отсылок к популярным интернет-мемам, говорится в описании.

Для запуска игры потребуется компьютер с минимум двухъядерным процессором и тактовой частотой 1,6 гигагерца, 4 гигабайтами оперативной памяти и графическим чипом не слабее Intel HD Graphics 4000.

Ранее в РФ представили игру "Симулятор обнимания березы". Ее создатели обещают "аутентичный опыт обнимания родных березок от первого лица".

Геймплей представляет собой прогулку по березовому лесу под спокойную музыку. Разработчик предложил оценить задумку тем, кто находится вдали от родины и скучает по "родным березкам".