В США впервые испытали скоростную транспортную систему с пассажирами на борту

17:56
Фото: youtube.com/Virgin Hyperloop
Компания Virgin Hyperloop сообщила о проведении первого испытания скоростной транспортной системы с пассажирами на борту, передает ТАСС.
Первыми пассажирами стали технический директор компании Джош Гайгел и руководитель отдела качества обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Испытания провели на треке в пустынной местности под Лас-Вегасом.
Отмечается, что капсула разогналась до 160 километров в час в трубе с разряженным воздухом. В компании подчеркнули, что в перспективе планируется создание подобных систем, с помощью которых можно будет путешествовать со скоростью до 1 220 километров в час.
В Virgin Hyperloop подчеркнули, что данная система испытывалась порядка 400 раз. По словам гендиректора компании Джея Уолдера, она представляет собой работающую гиперпетлю, которая будет обеспечивать перемещение капсулы в вакууме.
Идея принадлежит предпринимателю Илону Маску. Данная концепция открыта для всех, и любой желающий может присоединиться к ее реализации.
Ранее автомобиль Маска Tesla Roadster пролетел в 7 миллионах километрах от Марса. Считается, что это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к Марсу. Автомобиль был запущен в космос в феврале 2018 года.
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