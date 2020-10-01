Илон Маск объяснил, почему не будет прививаться от COVID-19

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не планирует делать прививку от COVID-19, когда вакцина станет доступной. Об этом сообщает "Мир 24".

Маск отметил, что он и его близкие не входят в группу риска по заражению коронавирусной инфекцией.

Также он рассказал, что его не беспокоят данные о 7 миллионах случаев коронавируса в США. По его словам, все люди умирают.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов чипировать людей. Как это будет выглядеть, он показал на свинье.

Ей вживили мозговой имплант размером с монету. И, по словам изобретателя, это здоровая и счастливая свинья. В компании Маска считают, что чипирование поможет лечить неврологические заболевания.

