Опровергнут миф о том, что Илона Маска спаивали в России

Фото: ТАСС/Kiichiro Sato/AP
Компания "Главкосмос пусковые услуги" опровергла слухи о том, что Илона Маска пытались споить во время переговоров в России в 2002 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Эту встречу с Маском проводил экс-гендиректор компании "Космотрас" Владимир Андреев, сообщили в организации. Подчеркивается, что некоторые участники переговоров продолжают работать в "Главкосмос пусковые услуги".
"Мы с абсолютной ответственностью заявляем, что никто не пил алкоголь на этой встрече", – отмечается в сообщении.
В книге "Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее", которая написана несколько лет назад, описываются переговоры Маска с компанией "Космотрас". Тогда Маск приехал в Россию с целью выкупить пуски трех ракет "Днепр". Во время переговоров ему якобы наливали алкоголь. Сделка не состоялась, а на обратном пути Маску пришла идея создать собственную ракету.
"Главкосмос пусковые услуги" – дочка компании "Главкосмос", которая входит в "Роскосмос", и "Космотраса".
Ранее автомобиль Маска Tesla Roadster пролетел рядом с Марсом.
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября
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