В Facebook и Instagram заявили о восстановлении работы после сбоя

Фото: depositphotos/prykhodov

В Instagram сообщили о восстановлении работы после сбоя. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter-аккаунте.

"Все починили, должно прийти в норму сейчас", – подтверждается в сообщении.

Кроме того, о восстановлении работы заявили также в Facebook.

"Мы исправили проблему – еще раз спасибо за ваше терпение на этой неделе", - подчеркивается в публикации компании в Twitter-аккаунте.

Ранее отчеты о неполадках в работе Instagram поступили от пользователей из США, Канады, Великобритании, Германии, России и других стран. В основной массе жалобы касались работы приложения.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.