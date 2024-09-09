Инсайдер Гурман: iPhone 16 Pro будет стоить минимум 1 000 долларов

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Компания Apple не будет поднимать цены на смартфон iPhone 16 Pro. Об этом заявил инсайдер Марк Гурман в соцсети X.

По данным инсайдера, стоимость останется на уровне iPhone 15 Pro и составит минимум 1 000 долларов, что около 90 тысяч рублей. Гурман отметил, что модель будет доступна с минимальным накопителем 128 гигабайт.

Гурман уточнил, что линейка Pro-смартфонов получит "заметно более тонкие экранные рамки" и увеличенное время автономной работы.

Между тем iPhone 16 будет использовать чип V9 компании Arm для внедрения функций искусственного интеллекта (ИИ). Отмечается, что использование чипа станет последним шагом на пути внедрений функций генеративного ИИ в смартфоны Apple.

Также инсайдер Мин-Чи Ко заявлял, что Apple встроит в новые четыре смартфона, которые выйдут в 2025 году, систему охлаждения на основе графита. Обновление произойдет впервые в истории линейки, хотя некоторые смартфоны других брендов имеют жидкостное охлаждение или кулер, добавил он.