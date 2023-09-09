В российских кинотеатрах начали продавать билеты на презентацию Apple

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В российских кинотеатрах продавать билеты на просмотр презентации Apple, которая состоится 12 сентября.

Продажу билетов, в частности, осуществляет один из кинотеатров Санкт-Петербурга. Стандартный билет на сеанс стоит 350 рублей, VIP-билет – 550 рублей. Места на двухместных диванах стоят 1100 рублей. Презентация Apple состоится 12 сентября в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в первую неделю после запуска продаж новые смартфоны iPhone 15 будут продавать за 200–300 тысяч рублей. Отмечается, что на сером рынке "яблочными" смартфонами начнут торговать уже на второй день после старта продаж в других странах, то есть после 13 сентября. При этом, по предварительным данным, изменения в новых iPhone будут минимальными.

До этого стало известно, что возможность оформить предзаказ на iPhone 15 в России появилась раньше, чем в других странах. В Сети покупателям предлагают приобрести еще не вышедший смартфон в пределах от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. По оценкам экспертов, на российский рынок новые iPhone попадут не раньше середины октября.