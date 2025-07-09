Гендиректор соцсети X Яккарино сообщила об отставке

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Генеральный директор платформы Х Линда Яккарино сообщила на своей странице в указанной соцсети об отставке.

Яккарино стала первым постоянным гендиректором, которого нанял американский бизнесмен Илон Маск после покупки платформы в 2022 году. В публикации она поблагодарила предпринимателя за доверие в защите свободы слова и преобразовании Х в "приложение, в котором есть все".

По словам Яккарино, когда они впервые заговорили с Маском о его видении соцсети, то она знала, что это будет "возможность всей жизни выполнить выдающуюся миссию этой компании".

"<...> Я невероятно горжусь командой X – исторический поворот в бизнесе, который мы совершили вместе, был просто замечательным", – указано в посте.

Как передает портал Axios, под руководством Яккарино соцсеть представила много новых изменений, призванных превратить платформу для социального дискурса в приложение "для всего", которое будет выполнять несколько функций одновременно.

Маск назначил Яккарино на должность гендиректора в мае 2023 года. Тогда владелец Х рассказывал, что она займется бизнес-операциями, сам же он намеревался курировать продукт, программное обеспечение и системных администраторов.