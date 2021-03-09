Глава Twitter продает свой первый твит

09 марта, 22:05
Фото: twitter jack
Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой самый первый твит, сообщает "Газета.ру".
Речь идет о твите от 21 марта 2006 года. По последним данным, самое высокое предложение поступило от гендиректора Bridge Oracle Сина Эстава, который предложил за него 2,5 миллиона долларов.
По словам Дорси, аукцион завершится 21 марта. Все деньги за твит он планирует пожертвовать в благотворительные организации.
Ранее Анджелина Джоли продала на аукционе картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Картина является единственным произведением искусства, написанным Черчиллем после встречи с экс-президентом США Франклином Рузвельтом в 1943 году.
Джоли получила картину в качестве подарка от бывшего супруга Брэда Питта в 2011 году. Эксперты прогнозировали, что за нее актриса получит около 3,4 миллиона долларов, однако картину выкупили за 11,5 миллиона долларов.
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