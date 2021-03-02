Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Анджелина Джоли продала на аукционе картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передают "Дни.ру".

Картина является единственным произведением искусства, написанным Черчиллем после встречи с экс-президентом США Франклином Рузвельтом в 1943 году.

Джоли получила картину в качестве подарка от бывшего супруга Брэда Питта в 2011 году. Недавно актриса решила продать ее, выставив на аукцион. Эксперты прогнозировали, что за нее актриса получит около 3,4 миллиона долларов, однако картину выкупили за 11,5 миллиона долларов.

Бывшие супруги Анджелина и Брэд являются родителями шестерых детей, трое из которых – приемные. Их брак был узаконен 23 августа 2014 года, однако в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод. Всего же Анджелина и Брэд провели вместе 12 лет.

