Брэд Питт расстался с немецкой моделью Николь Потуральски

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56-летний Брэд Питт расстался с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски после трехмесячного романа, сообщает Page Six.

"Эти отношения не были серьезными, как все предполагали", – отметил источник издания.

Пару впервые заметили вместе в августе во Франции, когда они прибыли в аэропорт Кастелле. Тогда СМИ сообщали, что модель прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с актером в Париже.

Считается, что Питт и Потуральски познакомились в Германии в ресторане мужа модели – 68-летнего Роланду Мэри. По словам источника, у супермодели и бизнесмена были свободные отношения, он не возражал по поводу увлечения Николь актером.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт перестал общаться с двумя сыновьями. Со своим старшим сыном Мэддоксом он поругался еще в 2016 году, когда расстался с Анджелиной Джоли.