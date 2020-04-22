Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Брэд Питт попробовал себя в роли ведущего прогноза погоды, сообщает "Газета.ру".

Актера заметили в передаче Джона Красински Some Good News ("Немного хороших новостей"). Он выступал в качестве ведущего прогнозы погоды.

Красински ведет программу из дома. Он поинтересовался во время эфира у Питта, какая погода сегодня на улице. На что актер высунулся с балкона своего дома и ответил: "Выглядит неплохо".

На данный момент ведущий программы выпустил только четыре выпуска, но на официальной странице передачи в YouTube уже более двух миллионов подписчиков. В гостях у ведущего уже побывали Билли Айлиш с братом Финнеасом О’Коннеллом и группа Jonas Brothers.