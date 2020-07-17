У Брэда Питта ухудшились отношения со старшими сыновьями

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Американский актер Брэд Питт перестал общаться с двумя сыновьями, сообщает "Экспресс газета". Со своим старшим сыном Мэддоксом он поругался еще в 2016 году, когда расстался с Анджелиной Джоли.

Во время терапии у семейного психолога Брэду удалось сблизиться с Мэддоксом, однако на данный момент отец и сын вновь не поддерживают отношения и не общаются. Более того, еще один сын Питта – Пакс – также не хочет общаться с отцом, отметил инсайдер.

К слову, отношения с бывшей женой у актера начали налаживаться. Благодаря семейной терапии экс-супруги нашли контакт и начали проводить время вместе.

Ранее Брэд Питт подогрел слухи о своем воссоединении с бывшей супругой Дженнифер Энистон. Актеры тепло обнимались и улыбались друг другу на вручении премии Гильдии киноактеров США, чем обрадовали фанатов пары.