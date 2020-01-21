Ди Каприо называет Питта любовником

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Актер Брэд Питт рассказал, что коллега по фильму "Однажды в... Голливуде" Леонардо Ди Каприо называет его "любовником", сообщает "Газета.ру".

"Это немного неловко, но я смирился", – признался Питт.

Он уточнил, что, как правило, во время съемок актеры становятся очень дружными и у них появляются общие шутки. По мнению актера, такое сближение людей помогает играть в дуэте.

"И это срабатывает", – так объяснил Питт удачную совместную игру с Ди Каприо в картине Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

Сообщается, что сам Питт в шутку называет Ди Каприо LDC – по первым буквам его инициалов.

Ранее Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США.