Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, сообщает "Газета.ру".
Фанаты пары обратили внимание не только на объятия бывших супругов, но и на то, как Питт улыбался, когда Энистон получала свою награду на сцене. Актер наблюдал за ней за кулисами, сопровождая это комментариями: "Ох, вау".
Новые слухи о романтических отношениях Питта и Энистон появились после того, как актеры вместе посетили детский дом в Мексике.
26-я ежегодная премия Гильдии киноактеров SAG Awards прошла минувшей ночью. Брэд Питт удостоился премии за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде". Дженнифер Энистон получила премию "Выдающаяся работа женщины – актера" за фильм "Паразиты".
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