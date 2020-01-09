Twitter позволит ограничить число ответов на твит

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Социальную сеть Twitter в 2020 году ждут существенные изменения. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что в ближайшее время разработчики планируют добавить возможность контроля списков пользователей, которые могут отвечать на опубликованные записи.

Так, у юзеров появится возможность регулировать ответы на твиты с помощью четырех опций. В частности, функция Global позволяет всем людям комментировать запись, Group – тем, кто подписан на пользователя или который упомянут в твите, Panel – для тех, кто непосредственно упомянут в сообщении, а Statement – полностью исключит возможность ответа.

Благодаря нововведениям платформа борется с травлей в соцсети. Кроме того, планируется разрешить цитирование ретвитов с целью ограничения дезинформации посредством публикуемых записей.

Ранее сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах. Изменения коснутся тех пользователей, которые обладают гаджетами со старыми версиями операционных систем iOS и Android.