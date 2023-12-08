Популярные цифровые проекты Москвы представили праздничную страницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальную праздничную страницу в виде виртуального многоквартирного дома оформили для проектов "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и "Миллион призов". На "этажах" пользователи могут найти интересные факты о разных столичных проектах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На новой странице москвичи смогут узнать, сколько названий появилось на карте Москвы благодаря "активным гражданам", какую сумму горожане пожертвовали на благотворительность, как соседи общаются через сервис "Электронный дом" и другое. Также там можно получить новогоднее пожелание и сыграть в онлайн-игры. Для пользователей подготовили судоку с елочными игрушками, викторину о проекте "Активный гражданин", игру "Найди пару", пазл и лабиринт.

За победу в мини-играх можно получить 100 баллов, а максимальный выигрыш составляет 500 баллов. Участники, которые найдут все спрятанные факты, получат еще 500 баллов. Весь выигрыш можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".

Ранее сообщалось, что свыше 33 тысяч раз горожане оплатили единый платежный документ (ЕПД) при помощи сервиса "Электронный дом", за что получили более восьми миллионов баллов.

С апреля текущего года за каждую оплату через сервис пользователю возвращают 5% от суммы квитанции. Баллы можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".

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