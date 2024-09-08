Техэксперт Казаков рекомендовал заряжать телефон до 80%

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Аккумулятор телефона лучше заряжать до 80%, рассказал техэксперт Илья Казаков в интервью RT. При этом не стоит допускать, чтобы индикатор зарядки опускался ниже 20%, добавил он.

"Так как емкость аккумулятора ограничена <...> полных циклов зарядки (от 0 до 100%) следует избегать, чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора", – объяснил он.

Батарея смартфона, как правило, наполняется энергией до 100% от 30 минут до 2-х часов, уточнил эксперт. По его словам, это зависит от емкости аккумулятора и мощности самой зарядки.

Не следует ставить устройство на зарядку в ночное время, поскольку так ускоряется износ аккумулятора, резюмировал Казаков.

Дешевое зарядное устройство может вывести смартфон из строя, предупредил ранее аналитик Владимир Ульянов. Если нет возможности пользоваться стандартной зарядкой, которая была в комплекте при покупке телефона, лучше приобрести ее от известных и проверенных брендов, отвечающих за качество.

Если выдаваемое напряжение сильно превышает допустимые параметры для смартфона, а у него нет защиты, то использование такой зарядки может привести к поломке микросхем, объяснил эксперт.

