Специалист Бедеров назвал способы защиты смартфона от слежки и взлома

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Эксперт одной из IT-компаний Игорь Бедеров рассказал, как защитить смартфон от слежки и взлома, передает RT.

Он подчеркнул, что большую роль играет характер внедрения вредоноса или шпионского программного обеспечения. Все дело в том, что их могут внедрять как обычными средствами, доступными пользователю, к примеру, через скачивание зараженных приложений, так и средствами, доступными спецслужбам. В частности, они могут быть вставлены в трафик местного оператора сотовой связи или провайдера услуг доступа в интернет.

Для защиты от первого варианта не рекомендуется скачивать и открывать подозрительные файлы, а также устанавливать приложения из непроверенных источников.

"Это в половине случаев защитит от квалифицированного злодея. Потому что вас просто выманивают на какой-нибудь ресурс, на котором вы скачаете сертификат, и этот сертификат уже начнет дальше за вами шпионить", – сказал Бедеров.

Эксперт подчеркнул, что второй вариант гораздо опаснее. Защита в таком случае затруднена или невозможна.

В свою очередь, киберэксперт Илья Казаков назвал самые частые ошибки при зарядке, которые медленно уничтожают смартфоны. Первая ошибка – всегда заряжать телефон до 100%.

Он пояснил, что современные аккумуляторы телефонов рассчитаны на точное количество циклов зарядки, и чтобы они прослужили дольше, рекомендуется никогда не заряжать до конца.

"Дело в том, что если вы всегда заряжаете батарею до 100%, эти циклы закончатся раньше. Есть общее правило – полностью заряжать аккумулятор один раз в месяц и поддерживать уровень заряда от 20 до 80% в остальное время", – цитирует Казакова "Газета.ру".

По этой же причине не стоит заряжать телефон ночью. Во-первых, батарея перезаряжается, во-вторых, можно не уследить за перегревом устройства.

Вторая ошибка – полностью разряжать батарею. Эксперт напомнил, что раньше считалось, что нужно дать аккумулятору полностью разрядиться, прежде чем заряжать его снова. Он пояснил, что это правило работало, когда аккумуляторы были никелевыми. Сейчас же батареи телефонов литиевые.

Также не нужно разряжать аккумулятор телефона, пользуясь им, и одновременно пытаясь его зарядить. Это приводит к перенапряжению аккумулятора, который пытается делать два дела одновременно.

Кроме того, если постоянно заряжать гаджет, скорее всего, батарея прослужит меньше, чем должна. Заряжать аккумулятор рекомендуется только тогда, когда это действительно необходимо, то есть когда уровень заряда ниже 20%, но выше как минимум 5%.

При зарядке телефона в чехле удерживается вырабатываемое тепло. Это может привести к нагреванию аккумулятора и других внутренних компонентов телефона. В связи с этим перед зарядкой лучше снять чехол.

Еще одна ошибка – заряжать свой телефон первым попавшимся зарядным устройством. Если использовать неподходящую зарядку и кабель, мощность энергии, передаваемая в аккумулятор, может быть слишком большой или слишком маленькой. Это приведет к перегреву устройства или очень медленной зарядке. Лучшее зарядное устройство для телефона – то, что шло вместе с ним при покупке.

В заключение эксперт посоветовал заряжать телефон от розетки или портативного аккумулятора с оригинальным кабелем.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что на прослушку смартфона может указывать перегрев устройства, шумы и эхо во время звонков. Насторожить должно и повышенное потребление мобильного трафика: шпионские программы часто передают собранную информацию через интернет, объяснил парламентарий.

