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Поисковая система "Спутник" прекратила работу, сообщает глава исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов в своем Facebook.

"От сервисов, похоже, остались только новости", – прокомментировал увиденное Козлов.

Он обратил внимание на то, что вместо поисковика по адресу выдается корпоративный сайт. Вместо строки для ввода поисковых запросов там представлены ссылки на другие разработки компании "Поисковый портал Спутник".

Поисковая система была разработана "Ростелекомом" еще в 2014 году. В 2017 году впервые появилась информация о закрытии "Спутника". Тогда же президент компании Михаил Осеевский сообщил, что они рассматривают возможность использования браузера "Спутник" для госорганов и госкомпаний.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 1,5 миллиона рублей. Это связано с выдачей в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России.