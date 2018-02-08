Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин признался, что у него нет смартфона. Такое заявление он сделал, выступая на заседании Совета по науке и образованию.

"Михаил Валентинович, вы сказали, что у всех смартфоны есть. А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть", – цитирует президента ТАСС.

Путин обращался к ранее выступавшему президенту Курчатовского института, член-корреспонденту РАН Михаилу Ковальчуку. Во время доклада ученый обратил внимание на то, что повсеместно распространившиеся мобильные устройства тратят на обработку голосовых сообщений большое количество энергии. По его словам, ее бы хватило на то, чтобы вскипятить литр воды.

О том, что у главы государства нет смартфона было известно еще с 2014 года. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент предпочитает использовать "другие виды связи".

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