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"Лаборатория Касперского" закроет свое подразделение в Вашингтоне, занимавшееся поставкой решений для госорганов США.

В компании объяснили это решение тем, что основное назначение подразделения исчерпано, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем компания планирует в 2018 году открыть три новых офиса: в Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто.

13 сентября министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ Kaspersky Lab.

По мнению ведомства, софт компании может быть использован для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" ответили, что компания не вовлечена в шпионаж.