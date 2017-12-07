7 декабря, 19:08
Фото: ТАСС/Сергей Савастьянов
"Лаборатория Касперского" закроет свое подразделение в Вашингтоне, занимавшееся поставкой решений для госорганов США.
В компании объяснили это решение тем, что основное назначение подразделения исчерпано, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем компания планирует в 2018 году открыть три новых офиса: в Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто.
13 сентября министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения и связанные с ними компании в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ Kaspersky Lab.
По мнению ведомства, софт компании может быть использован для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" ответили, что компания не вовлечена в шпионаж.
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