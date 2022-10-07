Россиян предостерегли от использования Wi-Fi в торговых центрах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

При использовании функции Wi-Fi на гаджетах во время посещения торговых центров их владельцы получают данные о покупателях, рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

"Это специальные программы, которые рекламные агентства либо пишут силами своих разработчиков, либо покупают готовый продукт. Ими пользуются и торговые центры – анализируют потоки покупателей, точки привлечения внимания, отслеживают потоки покупателей в часы пик", – сообщил он "Газете.ру".

Эксперт отметил, что использование Wi-Fi дает возможность точнее выявлять местонахождение посетителей по геолокации и по количеству подключений к беспроводной сети.

По словам Самойленко, благодаря этому торговые центры могут выстраивать свои технологии привлечения внимания потребителей к определенным точкам.

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