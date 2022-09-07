Приложение Utair заработало на Android спустя почти месяц после блокировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение для смартфона авиаперевозчика Utair заработало спустя почти месяц после блокировки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы восстановили работу приложения на Android. Пассажиры уже начали получать уведомления и покупать билеты через приложение", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что данную программу от Utair можно загрузить в Google Play.

Приложения для смартфонов Utair прекратили работать из-за блокировки со стороны AppStore и Google Play 19 августа. Вместо него, купить билеты, зарегистрироваться на рейс и воспользоваться остальными сервисами пользователи могли на сайте.