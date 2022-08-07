Роскомнадзор ограничил доступ к страницам Patreon и Grammarly

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор ограничил доступ к отдельным страницам сервисов Patreon и Grammarly, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что ограничения введены в рамках регламента блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Пользователей предупредили, что блокировка отдельных страниц названных платформ может повлиять на общую доступность ресурса при запросе.

Patreon – это сайт, основанный в 2013 году для распространения творческих произведений по платной подписке. Онлайн-платформа Grammarly существует с 2010 года и помогает строить грамматически верные фразы на английском языке.

Накануне Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших информационных порталов Сахалина Sakh.com по требованию Генпрокуратуры РФ. Ограничение также ввели против сайта Sakhalin.info.