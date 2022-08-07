"Ростех" сообщил о блокировке своего канала в YouTube

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Компания Google уведомила "Ростех" о блокировке YouTube-канала госкорпорации в связи с санкциями.

"Это не демократия, а ее имитация, где насаждают запреты, душат свободу мнений и затыкают рты. Никакой силы и правды в этих действиях нет", – приводит сообщение пресс-службы "Ростеха" ТАСС.

В госкорпорации отметили, что ее канал в YouTube смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. При этом в "Ростехе" подчеркнули, что были готовы к возможному удалению канала, поэтому заранее перенесли все ролики на российскую платформу Rutube.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал канал российского блогера Дмитрия Пучкова, более известного под творческим псевдонимом Гоблин. В Google, которая владеет видеохостингом, объяснили это "отрицанием насилия" со стороны автора.

