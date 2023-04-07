Военная прокуратура попросила суд заблокировать форум Reddit

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона попросила Ленинский районный суд заблокировать американский форум Reddit на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение.

По мнению истца, интернет-ресурс содержит запрещенную информацию, в связи с чем должен прекратить работу в РФ.

"Административное исковое заявление принято к производству. <...> Административный ответчик – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в лице Управления Роскомнадзора по Владимирской области", – следует из материалов к судебному делу, где также добавляется, что cуд намерен рассмотреть иск 11 мая.

Форум Reddit представляет собой онлайн-площадку, на которой пользователи прикрепляют ссылки и обсуждают понравившиеся темы.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил в Роскомнадзор просьбу проверить Twitter по вопросу снятия блокировки.

Он попросил оценить изменения, которые произошли в соцсети. Ткачев также предложил разблокировать соцсеть, если проверка покажет, что компания выполняет все требования.

В России вновь предложили заблокировать YouTube

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