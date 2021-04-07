07:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Соревнования по подводной робототехнике проведет детский технопарк "Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана" 17 и 18 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В задачи участников будет входить разработка подводного робота, который сможет очищать поверхность и толщу воды от пластикового мусора. Технопарк организовывает соревнования впервые.
"Из всех подобных площадок только "Инжинириум" на Нарвской улице оснащен наборами по данному профилю и аквариумом для подготовки к управлению такими аппаратами", – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Команды участников будут разделены на две возрастные категории. В младшую войдут ученики первых – четвертых классов, в среднюю – ученики пятых – восьмых классов. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Финал соревнований состоится в школе № 654. Там в бассейне школьники испытают роботов. Сначала участникам будет необходимо выполнить задания, а после презентовать разработку и ответить на вопросы.
Ранее сообщалось, что в России впервые пройдет региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth. Он состоится в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 17 апреля.
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