В Москве пройдут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth пройдет в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 17 апреля. Соревнования будут проходить в России впервые, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участие в чемпионате примут восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков столицы, включая коллективы детских технопарков "Москва" и "Мосгормаш".
Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что благодаря ресурсному центру профнавигации, который был создан в прошлом году, у московских школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях
"Предстоящий чемпионат по робототехнике поможет ребятам проверить свою подготовку и получить новый опыт", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Отмечается, что особенностью соревнований DJI RoboMaster Youth является то, что участники управляют роботами через мониторы, сидя спиной к треку. В зале присутствуют только судьи и две команды.
Все желающие смогут наблюдать за турниром на экранах на первом этаже. Для участия в соревнованиях нужна предварительная регистрация. Также турнир можно будет посмотреть на YouTube-канале "Технограда".
Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. Виртуальная лаборатория "Использование микроконтроллеров" по предмету "Технология" представляет собой инструмент для создания виртуальных электрических схем с использованием модели микроконтроллерной платы Arduino Uno и других схемотехнических компонентов.
Она позволяет школьникам, увлекающимся робототехникой, изучить принципы программирования микроконтроллера, основы схемотехники, научиться моделировать и конструировать электронные устройства, а также проводить эксперименты не только на уроках, но и дома.
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