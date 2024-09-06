РКН объяснил ошибкой преждевременное размещение проекта об отчетности блогеров

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Проект порядка ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тысяч человек был опубликован преждевременно из-за технической ошибки. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что подготовка документа еще не завершена.

Согласно уже удаленному проекту, авторам нужно было предоставлять свои ФИО, номера телефонов и адреса электронной почты, а также сетевые адреса оборудования, с которых проводилась регистрация в соцсети и велся аккаунт.

Сведения о наименовании персональной страницы и об указателе персональной страницы в соцсети будут открытыми и общедоступными. Вступить в силу документ должен с 1 ноября 2024 года.

Ранее Владимир Путин подписал соответствующий закон о деанонимизации блогеров. В их число входили также владельцы каналов в мессенджерах.

