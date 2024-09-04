Forbes: РКН пригрозил провайдерам лишением лицензии за ускорение YouTube

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Интернет-провайдеры, ускоряющие работу видеохостинга YouTube, могут быть лишены лицензии, сообщает Forbes со ссылкой на заявление Роскомнадзора (РКН).

Журналисты выяснили, что управления РКН по СЗФО, Дагестану и Рязанской области 30 августа и 2 сентября разослали операторам связи письма, где требовали соблюдать некие "обязательные требования". Напрямую YouTube не упоминался, уточнили в СМИ. В случае неисполнения против провайдеров пообещали принять меры, предусмотренные законом "О связи".

Юрист Кирилл Ляхманов в беседе с журналистами предположил, что трафик видеохостинга несет некую "критическую экзистенциальную угрозу российским сетям связи". В таком случае РКН может подать иск об отзыве лицензии, считает он. Однако в суде Роскомнадзор должен будет предъявить доказательства того, что трафик YouTube действительно угрожает российским сетям.

Замедление скорости загрузки хостинга видео анонсировали в ГД в конце июля. Google обвинили в том, что фирма не обновляет свое оборудование в российских дата-центрах. После этого у многих пользователей из РФ с ПК перестали загружаться видео.

Позже операторы связи начали самостоятельно ускорять YouTube, так как официального запрета сайта, по их мнению, не было. При этом член думского комитета по информполитике Антон Немкин опроверг вариант принудительной блокировки видеохостинга.

