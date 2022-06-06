Сайт Духовного управления мусульман недоступен из-за сильнейшей DDoS-атаки

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Сайт Духовного управления мусульман недоступен уже третий день из-за сильнейшей за последние 10 лет DDoS-атаки. Об этом сообщается в телеграм-канале ДУМ РФ.

Представители управления отметили, что занимаются решением проблемы.

За работой организации можно следить в Telegram, социальной сети "ВКонтакте", на YouTube и в других соцсетях.

Ранее эксперты заявили, что в этом году ожидается в 30 раз больше DDoS-атак на российские компании, чем в прошлом. Этому будет способствовать напряженная политическая ситуация в мире. Такой прогноз был сделан на основе анализа DDoS-атак, произошедших в первую половину 2022 года. Эксперты уточнили, что на сегодняшний день большинство атак запускаются интернет-хактивистами.

