В Москве увеличилось количество зарядных станций нового формата для электромобилей

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В Москве запустили уже 100-ю зарядную станцию нового формата для электромобилей, сообщили в пресс-службе транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы особое внимание уделяем развитию экологичного транспорта. Недавно мы подключили 100-ю станцию нового формата для зарядки электромобилей, а к концу года их будет уже 250", – заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

Руководитель Дептранса подчеркнул, что планируется расширять сеть зарядок в рамках проекта "Энергия Москвы". В настоящий момент жители столицы могут бесплатно пользоваться станциями медленной (порядка двух часов) и быстрой (20 минут) подзарядок.

Зарядные станции нового формата производятся в Москве. Локализация производства в данном случае доходит примерно до 80%. С начала года ими воспользовались почти 20 тысяч раз.

В начале мая сообщалось, что Московский завод по производству преобразовательной техники планирует увеличить на 19% выпуск продукции к концу 2022 года. Импортная составляющая готовых изделий будет переведена на российские аналоги.

