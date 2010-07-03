Роскомнадзор примет решение по Twitter и Facebook в 2020 году

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Роскомнадзор примет решения в отношении компаний Twitter и Facebook, от которых требуется локализация баз данных российских пользователей на территории РФ, в январе будущего года, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Александр Жаров.

"Очень надеюсь, что у нас помимо блокировки – единственной меры наказания нарушителя закона, появятся иные механизмы – штрафы, о которых я уже неоднократно говорил. Будем надеяться, что до нового года такой законопроект появится и у нас появится соответствующий инструментарий", – сказал Жаров.

Ранее Twitter и Facebook были оштрафованы мировым судом на 3000 рублей каждая за то, что не предоставили необходимые сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.

В январе Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter из-за непредоставления информации о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Предоставленные ответы управляющих соцсетями компаний на требования подтвердить локализацию были формальными. В заявлениях руководства организаций не было конкретики о фактическом исполнении законов сейчас и в будущем. Чуть ранее Facebook и Twitter сообщили о локализации данных россиян.

Закон о локализации персональных данных россиян на внутрироссийских серверах был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.