Телеканал "Москва 24" предупредил о технических проблемах у некоторых абонентов

20:35
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вещание телеканала "Москва 24" происходит в обычном режиме, технические сложности наблюдаются у некоторых абонентов. Об этом сообщает руководство канала.
"Телезрители сообщают, что на некоторых телевизорах вещание телеканала "Москва 24" сменилось на вещание других каналов. Канал работает в обычном режиме и возможно это связано с деятельностью провайдеров или техническими проблемами", – говорится в сообщении.
По словам руководства, у ряда абонентов вещание телеканала прекращено операторами.
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