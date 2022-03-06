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Москва 24

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технологии

20:35

Телеканал "Москва 24" предупредил о технических проблемах у некоторых абонентов

технологии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вещание телеканала "Москва 24" происходит в обычном режиме, технические сложности наблюдаются у некоторых абонентов. Об этом сообщает руководство канала.

"Телезрители сообщают, что на некоторых телевизорах вещание телеканала "Москва 24" сменилось на вещание других каналов. Канал работает в обычном режиме и возможно это связано с деятельностью провайдеров или техническими проблемами", – говорится в сообщении.

По словам руководства, у ряда абонентов вещание телеканала прекращено операторами.

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