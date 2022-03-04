Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе "Тинькофф". Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что с неполадками столкнулись в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако на сбои в работе сервиса поступали жалобы и из других российских городов.

Среди трудностей 74% пользователей отметили проблемы со входом в мобильное приложение, 19% указали на сложности с онлайн-банкингом, и 7% испытывали сбои при переводе денежных средств.

Ранее пожаловались на сбои пользователи социальной сети "ВКонтакте", а также видеохостинга YouTube и онлайн-сервисов Google. Сбой затронул пользователей из Украины и России, главным образом из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.