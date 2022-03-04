17:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сбой произошел в работе "Тинькофф". Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что с неполадками столкнулись в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако на сбои в работе сервиса поступали жалобы и из других российских городов.
Среди трудностей 74% пользователей отметили проблемы со входом в мобильное приложение, 19% указали на сложности с онлайн-банкингом, и 7% испытывали сбои при переводе денежных средств.
Ранее пожаловались на сбои пользователи социальной сети "ВКонтакте", а также видеохостинга YouTube и онлайн-сервисов Google. Сбой затронул пользователей из Украины и России, главным образом из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: