Эксперт предупредил о рисках при покупке реплик дорогих гаджетов

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Реплика существенно уступает оригинальному устройству в качестве, хоть и является его точной копией с точки зрения дизайна. Об этом в эфире радио Sputnik заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, реплики собирают иначе, а их производители не придерживаются стандартов качества, которые соблюдаются при изготовлении оригинальных устройств. Реплика похожа на оригинал только внешне, но ее софт и железо хуже, изготовитель экономит не только на качестве, но и на обслуживании и сервисе, рассказал Муртазин.

Он считает, что обычно подделка стоит 10% от цены оригинального устройства. Но лучше купить технику у оригинального производителя, хоть и малоизвестного бренда, чем реплику, за работу которого изготовитель не несет ответственность.

Ранее сообщалось, что полиция организовала проверку сети магазинов кроссовок Nikita Efremov блогера и бизнесмена Никиты Ефремова после обвинения в продаже контрафакта.

По словам директора по защите легального оборота ЦРПТ Максима Курганского, некоторая обувь, продаваемая в магазинах Ефремова, была завезена на территорию страны нелегально. Он заявил, что часть обуви продается без "Честного знака".

Полиция изъяла около 5 тыс пар обуви в магазине Nikita Efremov