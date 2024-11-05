9to5Google: первая бюджетная "раскладушка" Samsung будет представлена в 2025 году

Фото: samsung.com

Бюджетная версия складного смартфона Galaxy Z Flip, а также дополнительных моделей Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 7 компании Samsung будет представлена в 2025 году. Об этом пишет издание 9to5Google, ссылаясь на новый отчет инсайдера под ником Lanzuk.

Galaxy Z Flip считается самым дешевым складным смартфоном в линейке Samsung, однако в текущем году его цена возросла до 1 099 долларов (примерно 107 763 рублей). В свою очередь, схожие устройства по более доступным ценам можно приобрести у такого производителя, как Motorola. Его смартфон Motorola Razr, который был выпущен в этом году, стоит почти вдвое дешевле – 699 долларов (около 68 541 рубля).

По мнению инсайдера, выпуск более доступного Galaxy Z Flip в 2025 году может быть стратегическим шагом для Samsung в условиях растущей конкуренции на рынке складных устройств. Его отчет также подтверждает появление дополнительного варианта Galaxy Z Fold 7, но не уточняет характеристики устройства.

Кроме того, новая разработка Galaxy Z Fold 6 Special Edition в Южной Корее и Китае, отличающаяся более тонким корпусом и увеличенным дисплеем по сравнению с обычной версией, говорит о том, что Samsung стремится расширить свой ассортимент складных устройств, чтобы конкурировать с другими производителями и удовлетворить растущий спрос на такие продукты.

Тем временем Samsung также планирует представить первый смартфон бюджетной серии Galaxy A0X с поддержкой 5G и базовыми функциями. Пока нет подробной информации о технических характеристиках, но можно предположить, что большинство функций будут такими же, как у предыдущей модели. Дата релиза также пока не объявлена.

В России за первые девять месяцев 2024 года смартфоны подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным СМИ, средняя цена на новый смартфон выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей. На это могло повлиять изменение курса валют, стоимости закупок и логистики.