Facebook запустил новый сервис для знакомств

18:29
18:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Социальная сеть Facebook запустила новый сервис для знакомств и свиданий, сообщает ТАСС. Создать свой профиль в нем смогут лица старше 18 лет.
Сервис, получивший название Facebook Dating, будет рекомендовать пользователю "вторую половинку" исходя из той информации, которую он указал в своем профиле.
Будут учитываться предпочтения и интересы, а также "лайки", оставляемые пользователем в соцсети. Новый сервис позволит переносить в свой профиль посты, сделанные в Instagram.
Facebook Dating будет доступен в США и еще 19 странах, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В Европе сервис заработает лишь к началу 2020 года.
Ранее приложение для знакомств Tinder внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Необходимые для этого документы администрация приложения направила в Роскомнадзор.
Согласно российскому законодательству, ресурсы, внесенные в реестр ОРИ, должны хранить переписку пользователей в течение шести месяцев и предоставлять данные по требованию специальных служб. На данный момент в реестре содержатся сведения о 175 сайтах. Если ресурсы отказываются принять условия регулятора, то их могут заблокировать на территории РФ.
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