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10:26

В России хотят создать единую систему учета интернет-пользователей – СМИ

технологии общество

10:26

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Фото: depositphotos/leungchopan

В России хотят создать единую государственную систему учета просмотров контента и показов рекламы в Рунете. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников ряда российских ведомств.

По информации издания, вопрос об интернет-учете уже обсуждали с ведущими медиакомпаниями – телевизионными холдингами и интернет-площадками. Представления о том, как будет работать такая система и какие данные собирать, пока сильно разнятся, отметили собеседники издания. В качестве возможных образцов они назвали систему измерений ТВ-аудитории и госсистему учета кинобилетов (ЕАИС).

Как пояснили эксперты, онлайн-площадки неохотно делятся информацией о своих пользователях. Они опасаются, что такие данные позволят рекламодателям лучше таргетировать свои баннеры и ролики, а также что персональной информацией могут завладеть мошенники.

Как отмечает издание, чиновников не устраивает разрозненная информация об интернет-аудитории. В частности, замминистра связи Алексей Волин считает, что прозрачная и универсальная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента. По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, данные по интернет-пользователям пока почти никак не сопоставляются с данными по телезрителям, что препятствует развитию медиаиндустрии.

Кроме того, как подчеркнули собеседники "Ведомостей", единая система учета интернет-пользователей поможет решать управленческие задачи. Отмечается, что представители власти хотят четко представлять, какой контент смотрят россияне в Сети и какие интернет-площадки оказывают на них наибольшее влияние.

Ранее сообщалось, что поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки в течение шести часов после появления их в специальном реестре Роскомнадзора. Поправки в закон "Об информации" подготовили российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании.

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технологии общество

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